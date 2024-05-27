Масштабна пожежа на парковці у Києві: згоріло 10 мотоциклів та десятки авто, відео

У Дарницькому районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на паркувальному майданчику.

Як відомо, 27 травня у Дарницькому районі Києва поблизу житлового комплексу «Great» сталася масштабна пожежа.

За словами рятувальників, пожежу було ліквідовано о 15:11. До гасіння пожежі були залучені 26 рятувальників та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

«Попередньо, внаслідок пожежі згоріло близько 30 автомобілів, 1 автобус та приблизно 10 мотоциклів. Належність території встановлюється», - повідомили рятувальники.

У ДСНС додали, що жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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