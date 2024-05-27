Французькі законодавці розпочали двотижневі дебати щодо легалізації евтаназії

Право на допомогу для «кінця життя» зможуть отримати громадяни Франції або ті, хто живе тут тривалий час, старші 18 років.

Джерело фото: munkacs-diocese.org

Французькі Національні збори починають обговорення законопроєкту про «право на кінець життя», який, якщо буде ухвалений, легалізує евтаназію в окремих випадках. Міністр охорони здоров’я Катрін Вотрен розпочне аргументацію у понеділок, а остаточне голосування заплановане на 11 червня. Про це повідомляє AFP.

Законопроєкт, запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном, викликав глибокі суперечки в суспільстві та серед політичних сил. Один із ключових моментів - формулювання самого закону, де замість термінів «допомога у самогубстві» або «евтаназія» використовується термін «кінець життя».

Законопроєкт передбачає, що право отримати допомогу для «кінця життя» матимуть громадяни Франції або ті, хто проживає тут тривалий час, віком не молодше 18 років, які мають невиліковні захворювання, що обмежують їхнє життя в короткостроковій або середньостроковій перспективі.

Проте законопроєкт забороняє «кінець життя» для пацієнтів із психічними захворюваннями та нейродегенеративними станами, наприклад, хворобою Альцгеймера.

Хоча більшість лівих депутатів і союзників президента Франції підтримують закон, деякі заявили, що разом із консервативною опозицією проголосують проти – передусім через особистий досвід. Наразі французькі пацієнти, які бажають вдатись до евтаназії, змушені виїжджати за кордон - зокрема до Бельгії або Нідерландів, що дозволяють евтаназію з 2002 року.

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