Зеленський: Є українська Формула миру, але ми відкриті до пропозицій інших країн

Володимир Зеленський заявив, що саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна відкрита до пропозицій щодо Формули миру від тих чи інших держав. Про це Глава держави заявив під час брифінгу із прем'єром Іспанії Педро Санчесом.

«Саміт миру дає можливість зустрітися і розпочати шлях до миру. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Ніхто, як Україна, ніхто так не знає, що відбувається у нас в державі. Ніхто не знає, що путін приніс, які кризи. І як з них виходити», - сказав Президент.

«Але ми завжди говорили: «Так, є наша формула, але це інавгураційний саміт. Ми відкриті до пропозицій представників тих чи інших держав». Будь ласка, але базуючись на тому, що вже є. Нічого не вигадувати. Це не фантазії, це реальність, в якій ми живемо», - додав Глава держави.

Раніше Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Також в ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

Крім того, в ЄС розмірковують над самітом в Саудівській Аравії восени за участю рф.

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