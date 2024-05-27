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Зеленский: Есть украинская Формула мира, но мы открыты к предложениям других стран

17:08, 27 мая 2024
Владимир Зеленский заявил, что саммит мира позволяет встретиться и начать путь к миру.
Зеленский: Есть украинская Формула мира, но мы открыты к предложениям других стран
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна открыта к предложениям по Формуле мира от тех или иных государств. Об этом глава государства заявил во время брифинга с премьером Испании Педро Санчесом.

«Саммит мира дает возможность встретиться и начать путь к миру. Если мы этого не сделаем, никто этого не сделает. Никто, как Украина, никто так не знает, что происходит у нас в государстве. Никто не знает, что путин принес, какие кризисы. И как из них выходить», – сказал Президент.

«Но мы всегда говорили: «Да, есть наша формула, но это саммит инаугураций. Мы открыты для предложений представителей тех или иных государств». Пожалуйста, но основываясь на том, что уже есть. Ничего не придумывать. Это не фантазии, это реальность, в которой мы живем», – добавил Глава государства.

Ранее Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

Также  в ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

Кроме того, в ЕС размышляют над саммитом в Саудовской Аравии осенью с участием рф.

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