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Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по легализации эвтаназии

21:45, 27 мая 2024
Право на помощь для «конца жизни» смогут получить граждане Франции или те, кто живет здесь длительное время, старше 18 лет.
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по легализации эвтаназии
Источник фото: munkacs-diocese.org
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Французское Национальное собрание начинает обсуждение законопроекта о «праве на конец жизни», который, если будет принят, легализует эвтаназию в отдельных случаях. Министр здравоохранения Катрин Вотрен начнет аргументацию в понедельник, а окончательное голосование запланировано на 11 июня. Об этом сообщает AFP.

Законопроект, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вызвал глубокие споры в обществе и среди политических сил. Один из ключевых моментов - формулировка самого закона, где вместо терминов «помощь в самоубийстве» или «эвтаназия» используется термин «конец жизни».

Законопроект предусматривает, что право получить помощь для «конца жизни» будут иметь граждане Франции или те, кто проживает здесь длительное время, в возрасте не моложе 18 лет, которые имеют неизлечимые заболевания, ограничивающие их жизнь в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Однако законопроект запрещает «конец жизни» для пациентов с психическими заболеваниями и нейродегенеративными состояниями, например, болезнью Альцгеймера.

Хотя большинство левых депутатов и союзников президента Франции поддерживают закон, некоторые заявили, что вместе с консервативной оппозицией проголосуют против - прежде всего из-за личного опыта. Сейчас французские пациенты, желающие прибегнуть к эвтаназии, вынуждены выезжать за границу - в частности в Бельгию или Нидерланды, которые позволяют эвтаназию с 2002 года.

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