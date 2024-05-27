Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по легализации эвтаназии

Право на помощь для «конца жизни» смогут получить граждане Франции или те, кто живет здесь длительное время, старше 18 лет.

Источник фото: munkacs-diocese.org

Французское Национальное собрание начинает обсуждение законопроекта о «праве на конец жизни», который, если будет принят, легализует эвтаназию в отдельных случаях. Министр здравоохранения Катрин Вотрен начнет аргументацию в понедельник, а окончательное голосование запланировано на 11 июня. Об этом сообщает AFP.

Законопроект, предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вызвал глубокие споры в обществе и среди политических сил. Один из ключевых моментов - формулировка самого закона, где вместо терминов «помощь в самоубийстве» или «эвтаназия» используется термин «конец жизни».

Законопроект предусматривает, что право получить помощь для «конца жизни» будут иметь граждане Франции или те, кто проживает здесь длительное время, в возрасте не моложе 18 лет, которые имеют неизлечимые заболевания, ограничивающие их жизнь в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Однако законопроект запрещает «конец жизни» для пациентов с психическими заболеваниями и нейродегенеративными состояниями, например, болезнью Альцгеймера.

Хотя большинство левых депутатов и союзников президента Франции поддерживают закон, некоторые заявили, что вместе с консервативной оппозицией проголосуют против - прежде всего из-за личного опыта. Сейчас французские пациенты, желающие прибегнуть к эвтаназии, вынуждены выезжать за границу - в частности в Бельгию или Нидерланды, которые позволяют эвтаназию с 2002 года.

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