Льготник получил новый паспорт: нужно ли сообщать об этом Пенсионный фонд

В случае смены паспорта необходимо внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника.

Главное управление ПФУ в Днепропетровской области разъяснило, должен ли льготник сообщать Пенсионному фонду о том, что он получил новый паспорт.

Как отмечается, учет льготников ведется в Реестре лиц, имеющих право на льготы путем формирования на каждого персональной учетной карточки.

В случае смены паспорта необходимо внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника.

Для корректировки информации (в частности, об изменении реквизитов паспорта гражданина Украины) льготник должен в течение 30 дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины (пункт 8 Положения о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29.01.2003).

Подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

почтой, прислав документ в адрес органа Фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через Портал Дія.

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