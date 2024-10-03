Судей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области рекомендовано отправить в другие суды

Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия.
В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на 1 год 10 судей Красноармейского горрайонного суда Донецкой области:
Величко Елены Владимировны в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Данилов Софии Викторовны в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Карабан Инны Ивановны в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Кузнецовой Анастасии Сергеевны в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Токарева Артема Геннадиевича в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Корнеевой Инессы Викторовны в Днепровский районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области;
Коваленко Виктора Александровича в Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области;
Назаренко Анны Владимировны в Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;
Стоиловой Тамилы Васильевны в Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;
Хмелевой Светланы Николаевны в Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области.
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