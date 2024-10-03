Суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області рекомендовано відрядити до інших судів

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.
Так, зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік 10 суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області:
Величко Олени Володимирівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Данилів Софії Вікторівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Карабан Інни Іванівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Кузнєцової Анастасії Сергіївни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Токарєва Артема Геннадійовича до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Корнєєвої Інесси Вікторівни до Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Коваленка Віктора Олександровича до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області;
Назаренко Ганни Володимирівни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Стоілової Таміли Василівни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Хмельової Світлани Миколаївни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.