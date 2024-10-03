Суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області рекомендовано відрядити до інших судів

Десять суддів Красноармійського міськрайонного суду переїдуть у суди Дніпродзержинська та Кривого Рогу.

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

Так, зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік 10 суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області:

Величко Олени Володимирівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Данилів Софії Вікторівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Карабан Інни Іванівни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Кузнєцової Анастасії Сергіївни до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Токарєва Артема Геннадійовича до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Корнєєвої Інесси Вікторівни до Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Коваленка Віктора Олександровича до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області;

Назаренко Ганни Володимирівни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Стоілової Таміли Василівни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Хмельової Світлани Миколаївни до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

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