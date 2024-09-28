В Хмельницкой области переселенец, осужденный за изнасилование 15-летней девочки, подал апелляцию — чем все закончилось

Осужденного приютили родители потерпевшей девочки, когда тот приехал из Донецкой области.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Дунаевецкого районного суда, которым 31-летний переселенец из Донецкой области осужден за изнасилование 15-летней девочки и незаконное хранение и перевозку наркотического средства без цели сбыта. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину приютили родители ребенка, когда тот приехал из Донецкой области, убегая от войны.

Однажды, поздно вечером, он пробрался к 15-летней девушке в комнату, лег к ней в постель и изнасиловал.

Ребенок рассказал о содеянном старшим сестрам, а те в свою очередь – матери.

Кроме того, осужденный в 2021 году привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и на этот раз у него был обнаружен метадон.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Мужчина обжаловал приговор в апелляции. Однако апелляционный суд поддержал позицию прокурора и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.