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Изменена форма обращения для уточнения данных е-Удостоверения ветерана в Дії

12:08, 28 сентября 2024
В Минветеранов отметили, что не нужно повторно подавать обращение для уточнения данных в е-Удостоверение, если оно уже подано.
Изменена форма обращения для уточнения данных е-Удостоверения ветерана в Дії
Фото: mva.gov.ua
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Министерство по делам ветеранов сообщило об изменении формы обращения для уточнения данных е-Удостоверения ветерана в Дії.

Отмечается, что это необходимо для повышения эффективности Единого государственного реестра ветеранов войны и улучшения качества, ускорения обработки обращений.

«Проанализировано более 30 тысяч обращений по поводу уточнения данных в электронном удостоверении ветерана на полноту заполнения и на качество полученной информации. Из них более 50% – это дубли и обращения с ошибками, неточностями и с отсутствующими документами для однозначной идентификации. Именно поэтому мы изменили логику формы – добавили справочники, автоматизированную проверку нескольких параметров и провели интеграцию с системой электронной идентификации ID.GOV.UA, что существенно повышает качество заполнения обращений. Мы также продолжаем работать над качеством данных в Едином государственном реестре ветеранов войны и автоматизацией обменов с другими распорядителями информации, чтобы обращения об уточнении данных были единичны», – заявил заместитель Министра по делам ветеранов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Павел Бортников.

В ведомстве добавили, что не нужно повторно подавать обращение для уточнения данных в е-удостоверение, если оно уже подано. Исключением являются только те, кто направил обращение с неточностями, ошибками и частично или полностью отсутствующими документами для осуществления однозначной идентификации. В таких случаях направлено письмо Минветеранам с просьбой заполнить новую форму.

Форма обращения находится на официальном сайте Минветеранов в разделе «Контакты».

Ранее сообщалось, что Правительство поддержало изменения в законодательство, позволяющие получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в Дії, а бумажное ветераны будут получать по желанию.

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