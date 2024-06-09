Сколько удостоверений ветерана уже сгенерировано в Дії: ответ Михаила Федорова

Через три дня в Дії украинцы сгенерировали десятки тысяч удостоверений ветерана.

Как известно, 5 июня в Украине было внедрено е-Удостоверение ветерана в мобильном приложении Дія.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что за три дня в Дії сгенерировано уже 80 тысяч удостоверений ветерана. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, тенденция растет, а услуга работает стабильно.

«Его можно использовать во всех жизненных ситуациях, где до этого использовалось бумажное удостоверение ветерана — от оформления ипотеки до оформления социальных услуг или медицинских услуг», - сказал он.

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