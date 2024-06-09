Скільки посвідчень ветерана вже згенеровано в Дії: відповідь Михайла Федорова

За три дні у Дії українці згенерували десятки тисяч посвідчень ветерана.

Як відомо, 5 червня в Україні було впроваджено е-Посвідчення ветерана у мобільному застосунку Дія.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що за три дні у Дії згенеровано вже 80 тисяч посвідчень ветерана. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За його словами, тенденція зростає, а послуга працює стабільно.

«Його можна використовувати в усіх життєвих ситуаціях, де до цього використовувалося паперове посвідчення ветерана — від оформлення іпотеки, до оформлення соціальних послуг, або медичних послуг», - сказав він.

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