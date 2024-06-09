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У Нідерландах завели першого у світі кота-поліцейського, фото

12:37, 9 червня 2024
Вусатий комісар уже став зіркою TikTok.
У Нідерландах завели першого у світі кота-поліцейського, фото
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В Амстердамі, столиці Нідерландів, завели першого у світі кота-поліцейського. Кот Німісу 1,5 року він виріс на одній з житлових барж у каналах міста, передає NL Times.

Зазначається, що оскільки тварини там можуть впасти у воду та втопитися, на них надягають рятувальні жилети. Чорний кіт у жовтому жилеті виглядав, як поліцейський. Тому його господиня Лідія Фабер жартома нашила на жилет напис Police.

Пізніше вусатий комісар став зіркою TikTok, його полюбили і справжні правоохоронці.

«Тепер усі думають, що він наш місцевий поліцейський кіт, – розповіла Фабер. — Туристи запитують мене, чи це правда. Я відповідаю: «Так, звісно. Амстердам — перше місто у світі, де є власний поліцейський кіт, який бореться з наркотиками. Бачите цей нашийник? Він постійно в контакті з поліцією та надсилає їм фотографії тих, у кого знайшли наркотики». Іноді вони навіть не розуміють, що я вигадала цю історію»

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