В Нидерландах завели первого в мире кота-полицейского, фото

Усатый комиссар уже стал звездой TikTok.

В Амстердаме, столице Нидерландов, завели первого в мире кота-полицейского. Коту Нимису 1,5 года, он вырос на одной из жилых барж в каналах города, передает NL Times.

Отмечается, что поскольку животные там могу упасть в воду и утонуть, на них надевают спасательные жилеты. Черный кот в желтом жилете выглядел, как полицейский. Поэтому его хозяйка Лидия Фабер в шутку нашила на жилет надпись Police.

Позже усатый комиссар стал звездой TikTok, его полюбили и настоящие стражи порядка.

«Теперь все думают, что он наш местный полицейский кот, — рассказала Фабер. — Туристы спрашивают меня, правда ли это. Я отвечаю: «Да, конечно. Амстердам — первый город в мире, где есть собственный полицейский кот, борющийся с наркотиками. Видите этот ошейник? Он постоянно в контакте с полицией и присылает им фотографии тех, у кого нашли наркотики». Иногда они даже не понимают, что я выдумала эту историю»

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