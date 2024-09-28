28 сентября — какой сегодня праздник и главные события

28 сентября в Украине и мире празднуют Международный день общего доступа к информации.

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В субботу, 28 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

28 сентября в Украине и мире празднуют Международный день общего доступа к информации. Этот день подчеркивает важность свободного доступа к информации для общества и его роли в развитии, прозрачности и демократии. Идея отмечать этот день возникла по осознанию того, что доступ к информации является фундаментальным правом человека. Впервые этот день был провозглашен ЮНЕСКО в 2015 году, а в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила его как международный праздник.

Также 28 сентября Международный день кружева. Этот праздник посвящен искусству создания кружева, имеющего многовековую историю. Кружево известно еще с библейских времен, когда его использовали для декорирования одежды священников. В XVI веке, во времена Екатерины Медичи, кружево стало очень популярным в Европе. Его использовали для украшения одежды, салфеток, подушек и других предметов обихода.

А еще 28 сентября Международный день кролика. Этот праздник был начат в 1998 году благотворительной организацией «Rabbit Charity» в Великобритании. Основная цель этого дня — повысить осведомленность о защите и сохранении кроликов, а также о вреде, который им причиняют люди. Кролики часто становятся жертвами лабораторных исследований, тестирования медицинских и косметических препаратов, а также охоты. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конкурсы красоты, соревнования по скорости и выставке. Многие люди также берут кроликов из приютов, чтобы обеспечить им новый дом.

28 сентября празднуют Международный день поке. Этот праздник посвящен популярному гавайскому блюду, состоящему из мелко нарезанной сырой рыбы, орехов молуккского дерева, водорослей лима и морской соли. Пока имеет давнюю историю и является важной частью гавайской культуры. В 1970-х годах пока начало распространяться за пределы Гавайев и стало популярным в разных странах мира. Сегодня существует много вариаций этого блюда, которые включают в себя различные ингредиенты, такие как тунец, лосось, осьминоги и другие морепродукты.

Также 28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства. Этот день был основан в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control) и приурочен ко дню смерти Луи Пастера, создавшего первую вакцину против бешенства. Цель этого дня — повысить осведомленность об опасности бешенства, его профилактике и борьбе с ним. Бешенство – это смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus и передается через укусы или ослюнение больных животных. По данным ВОЗ, большинство случаев бешенства у людей вызваны укусами собак.

А еще 28 сентября Международный день права знать. Этот праздник был начат в 2002 году на встрече общественных организаций по защите свободы информации, которая состоялась в Софии, Болгария. Целью этого дня является повышение осведомленности о праве каждого человека на доступ к информации, особенно к публичной. Этот день подчеркивает важность прозрачности и открытости правительственных и общественных организаций. Он способствует популяризации идей свободы информации и поддерживает инициативы, направленные на обеспечение доступа к знаниям.

28 сентября Международный день безопасного аборта. Этот праздник был начат в 1990 году как день действий по борьбе за декриминализацию абортов в Латинской Америке и Карибском бассейне. 2011 Всемирная организация женщин за репродуктивные права (WGNRR) объявила 28 сентября международным днем безопасного аборта. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности доступа к безопасным абортам как части репродуктивных прав женщин. Это включает информирование о рисках нелегальных абортов, поддержку законодательных изменений для обеспечения доступа к безопасным медицинским услугам и защите прав женщин по выбору.

Также 29 сентября День свободы от голода. Этот праздник был начат в 2006 году организацией «Свобода от голода» с целью привлечь внимание к проблеме глобального голода. Первый День свободы от голода был проведен в таких странах, как Индия, Латинская Америка, Западная Африка и Филиппины. По данным ООН, по состоянию на 2020 год в мире голодали более 800 миллионов человек. Этот день направлен на повышение осведомленности о проблеме голода, поддержку инициатив, направленных на борьбу с голодом, и привлечение ресурсов для помощи нуждающимся.

Какой сегодня церковный праздник

28 сентября в церковном календаре – день памяти святого исповедника Харитона. Он жил в III веке в городе Иконии в римской провинции Ликаония (современная Турция). Был благочестивым христианином, известным своими добродетелями. Во время гонений на христиан при императорах Галерия, Максимиана или Ликиния, Харитона заключили в тюрьму за отказ приносить жертвы языческим богам. Он мужественно исповедовал свою веру в Иисуса Христа и испытал жестокие мучения, но остался жив.

Памятные даты 28 сентября

Календарь важных событий за 28 сентября:

1066 год — норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторгаются в Королевство Англия;

1538 год — происходит битва при Превезе между османским флотом и объединенным флотом некоторых христианских стран Европы;

1618 год — в Брюсселе открывают первый в мире ломбард;

1651 год — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключается Белоцерковский мирный договор;

1870 год — войска Пруссии захватывают Страсбург;

1979 год — прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора;

1999 год — бразильский футболист Рональдо становится послом мира в Косово;

2001 год — Кофи Аннан становится Нобелевским лауреатом;

2002 год — мать известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне приезжает в Одессу.

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