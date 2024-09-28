28 вересня — яке сьогодні свято та головні події

28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день загального доступу до інформації.

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У суботу, 28 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день загального доступу до інформації. Цей день підкреслює важливість вільного доступу до інформації для суспільства та його роль у розвитку, прозорості та демократії. Ідея відзначати цей день виникла з усвідомлення того, що доступ до інформації є фундаментальним правом людини. Вперше цей день був проголошений ЮНЕСКО 2015 року, а 2019 року Генеральна Асамблея ООН офіційно затвердила його як міжнародне свято.

Також 28 вересня Міжнародний день мережива. Це свято присвячене мистецтву створення мережива, яке має багатовікову історію. Мереживо відоме ще з біблійних часів, коли його використовували для декорування одягу священиків. У XVI столітті, за часів Катерини Медичі, мереживо стало надзвичайно популярним у Європі. Його використовували для прикрашання одягу, серветок, подушок та інших предметів побуту.

А ще 28 вересня Міжнародний день кролика. Це свято було започатковане 1998 року благодійною організацією «Rabbit Charity» у Великобританії. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про захист і збереження кроликів, а також про шкоду, яку їм завдають люди. Кролики часто стають жертвами лабораторних дослідів, тестування медичних і косметичних препаратів, а також полювання. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси краси, змагання на швидкість та виставки. Багато людей також беруть кроликів з притулків, щоб забезпечити їм новий дім.

28 вересня святкують Міжнародний день поке. Це свято присвячене популярній гавайській страві, яка складається з дрібно нарізаної сирої риби, горіхів молуккського дерева, водоростей ліму та морської солі. Поке має давню історію і є важливою частиною гавайської культури. У 1970-х роках поке почало поширюватися за межі Гаваїв і стало популярним у різних країнах світу. Сьогодні існує багато варіацій цієї страви, які включають різноманітні інгредієнти, такі як тунець, лосось, восьминоги та інші морепродукти.

Також 28 вересня Всесвітній день боротьби проти сказу. Цей день був заснований 2007 року з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу (Global Alliance for Rabies Control) і приурочений до дня смерті Луї Пастера, який створив першу вакцину проти сказу. Мета цього дня — підвищити обізнаність про небезпеку сказу, його профілактику та боротьбу з ним. Сказ — це смертельне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом Rabies virus і передається через укуси або ослинення хворих тварин. За даними ВООЗ, більшість випадків сказу у людей спричинені укусами собак.

А ще 28 вересня Міжнародний день права знати. Це свято було започатковане 2002 року на зустрічі громадських організацій із захисту свободи інформації, яка відбулася в Софії, Болгарія. Метою цього дня є підвищення обізнаності про право кожної людини на доступ до інформації, особливо до публічної. Цей день підкреслює важливість прозорості та відкритості в урядових і громадських організаціях. Він сприяє популяризації ідей свободи інформації та підтримує ініціативи, спрямовані на забезпечення доступу до знань.

28 вересня Міжнародний день безпечного аборту. Це свято було започатковане 1990 року як день дій по боротьбі за декриміналізацію абортів у Латинській Америці та Карибському басейні. 2011 року Всесвітня організація жінок за репродуктивні права (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем безпечного аборту. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість доступу до безпечних абортів як частини репродуктивних прав жінок. Це включає інформування про ризики нелегальних абортів, підтримку законодавчих змін для забезпечення доступу до безпечних медичних послуг та захист прав жінок на вибір.

Також 29 вересня День свободи від голоду. Це свято було започатковане 2006 року організацією «Свобода від голоду» з метою привернути увагу до проблеми глобального голоду. Перший День свободи від голоду був проведений у таких країнах, як Індія, Латинська Америка, Західна Африка та Філіппіни. За даними ООН, станом на 2020 рік у світі голодували понад 800 мільйонів людей. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про проблему голоду, підтримку ініціатив, спрямованих на боротьбу з голодом, та залучення ресурсів для допомоги тим, хто цього потребує.

Яке сьогодні церковне свято

28 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого ісповідника Харитона. Він жив у III столітті в місті Іконії, що в римській провінції Лікаонія (сучасна Туреччина). Був благочестивим християнином, відомим своїми чеснотами. Під час гонінь на християн за імператорів Галерія, Максиміана або Лікінія, Харитона ув’язнили за відмову приносити жертви язичницьким богам. Він мужньо сповідував свою віру в Ісуса Христа і зазнав жорстоких мук, але залишився живий.

Календар важливих подій за 28 вересня:

1066 рік — нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторгаються до Королівства Англія;

1538 рік — відбувається битва при Превезі між османським флотом та об'єднаним флотом деяких християнських країн Європи;

1618 рік — у Брюсселі відкривають перший у світі ломбард;

1651 рік — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладається Білоцерківський мирний договір;

1870 рік — війська Пруссії захоплюють Страсбург;

1979 рік — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору;

1999 рік — бразильський футболіст Рональдо стає послом миру в Косово;

2001 рік — Кофі Аннан стає Нобелівським лавреатом;

2002 рік — мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїжджає до Одеси.

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