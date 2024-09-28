Змінено форму звернення для уточнення даних е-Посвідчення ветерана у Дії

У Мінветеранів зазначили, що не потрібно повторно подавати звернення для уточнення даних в е-Посвідчення, якщо воно вже подане.

Фото: mva.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів повідомило про зміну форму звернення для уточнення даних е-Посвідчення ветерана у Дії.

Зазначається, що це необхідно для підвищення ефективності Єдиного державного реєстру ветеранів війни та поліпшення якості, пришвидшення опрацювання звернень.

«Проаналізовано понад 30 тисяч звернень щодо уточнення даних в електронному посвідченні ветерана на повноту заповнення та на якість отриманої інформації. З них понад 50% – це дублі й звернення з помилками, неточностями та з відсутніми документами для здійснення однозначної ідентифікації. Саме тому ми змінили логіку форми – додали довідники, автоматизовану перевірку кількох параметрів та зробили інтеграцію з системою електронної ідентифікації ID.GOV.UA, що суттєво підвищує якість заповнення звернень. Ми також продовжуємо працювати над якістю даних в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни та автоматизацією обмінів з іншими розпорядниками інформації, щоб звернення щодо уточнення даних були поодинокі», – заявив заступник Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Павло Бортніков.

У відомстві додали, що не потрібно повторно подавати звернення для уточнення даних в е-Посвідчення, якщо воно вже подане. Виключенням є лише ті, хто направив звернення з неточностями, помилками й з частково або повністю відсутніми документами для здійснення однозначної ідентифікації. В таких випадках направлено лист від Мінветеранів з проханням заповнити нову форму.

Форма звернення знаходиться на офіційному сайті Мінветеранів у розділі «Контакти».

Раніше ми писали, що Уряд підтримав зміни до законодавства, що дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії, а паперове ветерани отримуватимуть за бажанням.

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