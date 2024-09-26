Не является нарушением УПК обращение прокурора о взыскании ущерба в интересах государства после утверждения судом соглашения о признании виновности – Верховный Суд

Определенные УПК условия соглашения о признании виновности не ограничивают взыскание ущерба по основаниям, определенным соответствующими нормами Гражданского кодекса – позиция Верховного Суда.

Обращение прокурора с иском о взыскании ущерба, причиненного уголовным правонарушением, в интересах государства после утверждения судом соглашения о признании виновности не является нарушением УПК. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 августа 2024 года по делу №569/730/22.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, являясь должностным лицом коммунального предприятия, при заключении договоров купли-продажи приобрел товары по завышенным ценам, в результате чего интересам предприятия нанесен существенный ущерб на общую сумму 227,5 тысячи грн.

Местный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым, признав последнего виновным и осудив его по ч. 1 ст. 367 УК. Апелляционный суд оставил без изменения это решение.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что суд первой инстанции не разъяснил ему, что на основании этого приговора с него будут взиматься убытки на общую сумму 227,5 тысячи гривен.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. Коллегия судей КУС отметила, что предъявленное осужденному обвинение содержало информацию о размере причиненного им ущерба, ведь обязательным признаком инкриминируемого последнему уголовного правонарушения является причинение существенного ущерба.

Дальнейшее обращение прокурора с иском о взыскании ущерба, причиненного уголовным правонарушением, в интересах государства после утверждения судом соглашения о признании виновности не является нарушением УПК, поскольку определенные УПК условия соглашения о признании виновности не ограничивают взыскание ущерба по основаниям, определенным соответствующими нормами ГК, в частности ст. 1166 Гражданского кодекса.

Обращение прокурора с иском после утверждения судом соглашения о признании виновности в понимании ч. 4 ст. 474 УПК не является следствием ее заключения и утверждения, а реализацией прокурором своих полномочий в интересах государства в порядке определенного судопроизводства, гарантированного действующим законодательством.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли новую версию законопроекта 12039 об освобождении от перспективы тюрьмы подозреваемых или обвиняемых в коррупции лиц путем заключения соглашений со следствием.

Автор: Наталя Мамченко

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