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Не є порушенням КПК звернення прокурора про стягнення шкоди в інтересах держави після затвердження судом угоди про визнання винуватості – Верховний Суд

13:34, 26 вересня 2024
Визначені КПК умови угоди про визнання винуватості не обмежують стягнення шкоди на підставах, визначених відповідними нормами Цивільного кодексу – позиція Верховного Суду.
Не є порушенням КПК звернення прокурора про стягнення шкоди в інтересах держави після затвердження судом угоди про визнання винуватості – Верховний Суд
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Звернення прокурора з позовом про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в інтересах держави після затвердження судом угоди про визнання винуватості не є порушенням КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 серпня 2024 року по справі №569/730/22.

Обставини справи

Обвинувачений, будучи службовою особою комунального підприємства, під час укладення договорів купівлі-продажу придбав товари за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам підприємства завдано істотної шкоди на загальну суму 227,5 тисяч грн.

Місцевий суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, визнавши останнього винуватим та засудивши його за ч. 1 ст. 367 КК. Апеляційний суд залишив без зміни це рішення.

У касаційній скарзі засуджений вказує, що суд першої інстанції не роз’яснив йому, що на підставі цього вироку з нього будуть стягуватися збитки на загальну суму 227,5 тисяч грн.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Колегія суддів ККС зазначила, що пред’явлене засудженому обвинувачення містило інформацію про розмір заподіяної ним шкоди, адже обов’язковою ознакою інкримінованого останньому кримінального правопорушення є заподіяння істотної шкоди.

Подальше звернення прокурора з позовом про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в інтересах держави після затвердження судом угоди про визнання винуватості не є порушенням КПК, оскільки визначені КПК умови угоди про визнання винуватості не обмежують стягнення шкоди на підставах, визначених відповідними нормами ЦК, зокрема ст. 1166 Цивільного кодексу.

Звернення прокурора з позовом після затвердження судом угоди про визнання винуватості у розумінні ч. 4 ст. 474 КПК не є наслідком її укладення та затвердження, а реалізацією прокурором своїх повноважень в інтересах держави в порядку певного судочинства, яке гарантоване чинним законодавством.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли нову версію законопроекту 12039 про звільнення від перспективи тюрми підозрюваних чи обвинувачених у корупції осіб шляхом укладення угод зі слідством.

Автор: Наталя Мамченко 

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