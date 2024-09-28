На Хмельниччині переселенець, засуджений за зґвалтування 15-річної дівчинки, подав апеляцію — чим все закінчилося

Засудженого прихистили батьки потерпілої дівчинки, коли той приїхав з Донеччини.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок Дунаєвецького районного суду, яким 31-річного переселенця з Донеччини засуджено за зґвалтування 15-річної дівчинки та незаконному зберіганні і перевезенні наркотичного засобу без мети збуту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка прихистили батьки дитини, коли той приїхав з Донеччини, тікаючи від війни.

Одного дня, пізно ввечері, він пробрався до 15-річної дівчини в кімнату, ліг до неї в ліжко та зґвалтував.

Дитина розповіла про скоєне старшим сестрам, а ті в свою чергу – матері.

Окрім того, засуджений у 2021 році притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і цього разу у нього виявили метадон.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Чоловік оскаржив вирок в апеляції. Однак, апеляційний суд підтримав позицію прокурора та залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

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