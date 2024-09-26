Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Київ атакували «шахеди» — внаслідок падіння уламків сталась розгерметизація газової труби у будинку, фото

08:31, 26 вересня 2024
У столиці внаслідок падіння уламків ворожих дронів також було пошкоджено близько 20 автомобілів.
Київ атакували «шахеди» — внаслідок падіння уламків сталась розгерметизація газової труби у будинку, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували столицю та інші міста Україну дронами-камікадзе.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці та передмісті працювали сили ППО. У Печерський район Києва викликали екстренні служби - внаслідок падіння уламків сталось загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

«Внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка», - зазначили у КМВА.

Також було пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. наразі інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

У ДСНС о 7:17 повідомили, що пожежу загасили.  

«Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів», - відзвітували у КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними

Непридатні до військової служби особи зможуть працювати у ТЦК, а також на посадах офіцерів юридичної групи.

Чи можуть родичі загиблих внаслідок військових дій цивільних осіб стягнути моральну шкоду з держави Україна – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що самі по собі факти загибелі людей на підконтрольній державі території не означають автоматичне порушення гарантій права на життя за статтею 2 Конвенції.

Процедуру списання військового майна пропонують спростити через надлишкову бюрократію

Велика кількість уже втрачених та знищених внаслідок бойових дій БПЛА та засобів РЕБ залишається на обліку та створює надлишкове бюрократичне навантаження на відповідальних осіб Сил Оборони України.

Прокурор Офісу Генпрокурора відмовилася від посади судді

Прокурор Юлія Буланова не захотіла здійснювати правосуддя у Шевченківському райсуді міста Києва.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва