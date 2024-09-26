Конкурс в апеляційні суди — ВККС виключила одразу 251 тестове запитання

Також виключена одна модельна справа для практичного завдання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 вересня 2024 року ухвалила рішення про виключення одразу 251 запитання з переліку завдань для тестування на знання норм права у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

За даними ВККС, виключено:

запитань з кримінальної спеціалізації – 95

запитань з цивільної спеціалізації – 85

запитань з господарської спеціалізації – 36

запитань на знання загальних норм права – 21

запитань з адміністративної спеціалізації – 14

З актуальним переліком тестових запитань можна ознайомитися за посиланням.

Також 25 вересня Комісія ухвалила рішення про виключення (зміна правової позиції КАС ВС) однієї судової справи (адміністративна спеціалізація), яка використовувалася для розроблення модельного завдання в межах виконання практичного завдання.

Детальніше можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що це вже друге виключення тестових запитань у рамках конкурсу на посади суддів апеляційних судів. 21 серпня ВККС ухвалила виключити 153 тестових запитання.

Також нагадаємо, що перший етап конкурсу на посади суддів апеляційних судів - тестування на знання норм права згідно до спеціалізації, розпочнеться 2 жовтня і триватиме до 23 жовтня.

Автор В’ячеслав Хрипун

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