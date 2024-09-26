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Конкурс в апелляционные суды — ВККС исключила сразу 251 тестовый вопрос

08:30, 26 сентября 2024
Также исключено одно модельное дело для практического задания.
Конкурс в апелляционные суды — ВККС исключила сразу 251 тестовый вопрос
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Высшая квалификационная комиссия судей 25 сентября 2024 года приняла решение об исключении сразу 251 вопроса из перечня заданий для тестирования на знание норм права в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

По данным ВККС, исключены:

вопросов по криминальной специализации – 95

вопросов по гражданской специализации – 85

вопросов по хозяйственной специализации – 36

вопросов на знание общих норм права – 21

вопросов по административной специализации – 14

С актуальным перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылке.

Также 25 сентября Комиссия приняла решение об исключении (изменение правовой позиции КАС ВС) одного судебного дела (административная специализация), которое использовалось для разработки модельного задания в рамках выполнения практического задания.

Детальнее можно ознакомиться по ссылке.

Это уже второе исключение тестовых вопросов в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов. 21 августа ВККС приняла решение исключить 153 тестовых вопроса.

Также напомним, что первый этап конкурса на должности судей апелляционных судов – тестирование на знание норм права согласно специализации, начнется 2 октября и продлится до 23 октября.

Автор Вячеслав Хрипун

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Конкурс в апелляционные суды — ВККС исключила сразу 251 тестовый вопрос

Также исключено одно модельное дело для практического задания.

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