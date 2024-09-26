Верховний Суд пояснив, чи може бути оскаржена ухвала про роз'яснення судового рішення чи відмову в роз’ясненні у кримінальному процесі

ККС ВС констатував допущене суддею апеляційного суду порушення норм кримінального процесуального закону у зв’язку з обмеженням прав заявника на апеляційне оскарження судового рішення.

Ухвала про роз'яснення судового рішення або відмову в його роз'ясненні, постановлена під час судового розгляду кримінального провадження, може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження. Це зауважив у постанові від 30 липня 2024 року Касаційний кримінальний суд ВС по справі №511/1564/18.

Так, місцевий суд відмовив заявниці у задоволенні заяви про роз’яснення ухвали цього ж суду в частині залишення без розгляду її заяви про відвід всього складу суду.

Суддя апеляційного суду відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою заявниці на підставі ч. 4 ст. 399 КПК у зв’язку з тим, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке ухвалене під час судового розгляду кримінального провадження, тому вона не підлягає окремому апеляційному оскарженню.

До того ж суддя зробив висновок про те, що роз’ясненню підлягають лише судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду кримінального провадження.

У касаційній скарзі заявниця вказує про те, що суддя апеляційного суду, постановивши ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, порушив її право на апеляційне оскарження й не врахував того, що кримінальний процесуальний закон не містить будь-яких застережень щодо неможливості вирішення питання про роз’яснення судового рішення в порядку, визначеному ст. 380 КПК.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Так, ККС вважає помилковими висновки апеляційного суду й такими, що суперечать точному змісту ст. 380 КПК, яка не містить виключень чи застережень щодо неможливості апеляційного оскарження певних видів судових рішень.

Відповідно до частин 1, 4 ст. 380 КПК, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту. Ухвала про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, яка звернулась із заявою про роз'яснення судового рішення, та учасниками судового провадження.

За загальним правилом, єдиним суб’єктом процесуального обов’язку щодо роз’яснення судових рішень в порядку ст. 380 КПК є суд, який ухвалив це рішення.

Таким чином, ККС констатує допущене суддею апеляційного суду порушення норм кримінального процесуального закону у зв’язку з обмеженням прав заявника на апеляційне оскарження судового рішення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.