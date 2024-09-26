У поліції Києва показали наслідки нічної ворожої атаки дронами, фото

Бойова робота в повітряному просторі Києва та на його підступах велася протягом 5 годин.

Як писала «Судово-юридична газета», у ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували столицю та інші міста Україну дронами.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва та на його підступах велася протягом 5 годин.

У КМВА зазначили, що за даними оперативного зведення, в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, повідомлялося про пошкодження близько 20 автомобілів.

У поліції Києві повідомили, що правоохоронці працюють на місці падіння уламків та збирають докази чергового воєнного злочину рф.

«Внаслідок атаки двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес», - відмітили у поліції.

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