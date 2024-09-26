Суд наклав арешт на майно вартістю 16 млн грн, яке намагались приховати брати Медведчука та Козака

Суд наклав арешт на нововиявлені майнові комплекси Сергія Медведчука та Богдана Козака, що на Львівщині. Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.
Рішення стосується рухомого та нерухомого майна підприємства «Бетонбуд», яке рідні брати екснардепів-зрадників намагались приховати від фіскальних органів.
Вартість арештованих активів становить майже 16 мільйонів гривень.
Мова йде про необліковану матеріально-технічну базу підприємства - обладнання для виробництва бетону, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення.
Тепер вказане майно буде передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ Сергій Медведчук і Богдан Козак вже отримали підозри у причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.