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Суд наклав арешт на майно вартістю 16 млн грн, яке намагались приховати брати Медведчука та Козака

13:32, 26 вересня 2024
Майно буде передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Суд наклав арешт на майно вартістю 16 млн грн, яке намагались приховати брати Медведчука та Козака
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Суд наклав арешт на нововиявлені майнові комплекси Сергія Медведчука та Богдана Козака, що на Львівщині. Про це повідомило Управління СБ України у Львівській області.

Рішення стосується рухомого та нерухомого майна підприємства «Бетонбуд», яке рідні брати екснардепів-зрадників намагались приховати від фіскальних органів.

Вартість арештованих активів становить майже 16 мільйонів гривень.

Мова йде про необліковану матеріально-технічну базу підприємства - обладнання для виробництва бетону, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення.

Тепер вказане майно буде передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ Сергій Медведчук і Богдан Козак вже отримали підозри у причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні.

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СБУ

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