Суд наложил арест на имущество стоимостью 16 млн грн, которое пытались скрыть братья Медведчука и Казака

Имущество будет передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Суд наложил арест на вновь обнаруженные имущественные комплексы Сергея Медведчука и Богдана Козака Львовской области. Об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Решение касается движимого и недвижимого имущества предприятия Бетонстрой, которое родные братья экснардепов-предателей пытались скрыть от фискальных органов.

Стоимость арестованных активов составляет около 16 миллионов гривен.

Речь идет о неучтенной материально-технической базе предприятия - оборудовании для производства бетона, ангаре для хранения сыпучих материалов, а также складских и офисных помещениях.

Теперь указанное имущество будет передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, что по материалам СБУ Сергей Медведчук и Богдан Козак уже получили подозрения в причастности к финансовым махинациям в ущерб Украине.

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