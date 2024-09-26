КСУ проверит предписания КУоАП об ответственности за админправонарушения в сфере безопасности на автотранспорте

Заявитель обратился в КСУ с ходатайством проверить на соответствие Конституции часть первую статьи 14(1), часть вторую статьи 132(1), часть восьмую статьи 258, часть четвертую статьи 279(5) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Конституционный Суд Украины рассмотрел дело о конституционности предписаний КУоАП, которыми установлена ​​ответственность за административные правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Як повідомляють у КСУ, Перший сенат 25 вересня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав

Справу за конституційною скаргою Маклашевського Віталія Вікторовича, Перший сенат розглядав 25 вересня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину першу статті 14 (1), частину другу статті 132 (1), частину восьму статті 258, частину четверту статті 279 (5) Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс).

Зазначеними приписами Кодексу передбачено:

«адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, <…> зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, <…> несе відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, <…> а якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, – особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи» (частина перша статті 14 (3));

«перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами тягне за собою накладення штрафу <…>» (частина друга статті 132 (1));

«у разі виявлення адміністративного правопорушення у сферах забезпечення <…> безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, <…> протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності <…>» (частина восьма статті 258);

«постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені статтею 132 (2) Кодексу, та правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» (частина четверта статті 279 (5)).

Автор клопотання, обґрунтовуючи свою позицію, вважає, що застосовані судами оспорювані положення статей 14 (3) та 132 (1) Кодексу не відповідають конституційним принципам правової держави, верховенству права, індивідуалізації юридичної відповідальності, презумпції невинуватості, а також порушують його право на приватну власність.

Він також стверджує, що застосування у його справі частини восьмої статті 258, частини четвертої статті 279 (5) Кодексу порушує його права на захист та правову допомогу.

Суддя-доповідач поінформував, що Віталій Маклашевський перебуває на посаді директора ТОВ, яке є власником транспортних засобів та використовує їх у своїй господарській діяльності. Державна служба України з безпеки на транспорті у період із грудня 2021 року по лютий 2022 року надіслала Віталію Маклашевському 403 постанови щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другої

статті 132 (1), а саме: перевищення транспортними засобами, що належать Товариству, нормативних параметрів, зазначених пунктом 22.5 Правил дорожнього руху України.

На заявника був накладений адміністративний штраф загальною сумою 4 828 000 грн., а відповідно до вимог статті 300 (2) Кодексу в подвійному розмірі – 9 656 000 грн.

Не погоджуючись із цим, заявник і Товариство звернулися з позовом до суду першої інстанції щодо скасування постанов про адміністративне правопорушення. Суд у задоволені адміністративних позовів відмовив.

Апеляційний суд також відмовив заявникові в задоволенні апеляційної скарги і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Суддя-доповідач поінформував, що на розгляді Суду є кілька справ із подібних питань.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення питань, пов’язаних із конституційним провадженням у цій справі.

На пленарному засіданні був присутній представник суб’єкта права на конституційну скаргу, адвокат Андрій Сидоренко.

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