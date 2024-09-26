Київ атакували «шахеди» — внаслідок падіння уламків сталась розгерметизація газової труби у будинку, фото

У столиці внаслідок падіння уламків ворожих дронів також було пошкоджено близько 20 автомобілів.

У ніч на 26 вересня російські окупанти знову атакували столицю та інші міста Україну дронами-камікадзе.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці та передмісті працювали сили ППО. У Печерський район Києва викликали екстренні служби - внаслідок падіння уламків сталось загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

«Внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново прямує Київгаз. Ведеться розвідка», - зазначили у КМВА.

Також було пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. наразі інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.

У ДСНС о 7:17 повідомили, що пожежу загасили.

«Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів», - відзвітували у КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.