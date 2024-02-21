Названия более 100 улиц Одессы останутся неизменными еще некоторое время

Одесский городской совет не принял решение о переименовании улиц под закон о деколонизации.

Источник фото: omr.gov.ua

На сессии Одесского городского совета, которая состоялась 21 февраля, депутаты не приняли решение об утверждении новых названий для более 100 улиц, переулков и других топонимов города, которые подпадают под закон о деколонизации. Информация об этом стала известной во время трансляции сессии.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос переименования более 100 объектов топонимики города согласно требованиям законодательства о деколонизации. Новые названия были утверждены Историко-топонимической комиссией Одесского горсовета, а также жители города высказали свои предложения путем онлайн-голосования.

Проект решения с окончательным списком новых названий не был опубликован на веб-сайте городского совета. В предыдущем проекте указано было 83 топонима, включая переименование улицы Генерала Бочарова в честь Героя Украины Владислава Бувалкина.

По словам депутатов, выступавших во время сессии, в окончательный список также вошли топонимы, которые были определены во время последнего голосования одесситов. Среди них четыре улицы, которые получили названия в честь погибших военных, которые были награждены званием "Герой Украины", а также новые названия для площади и улицы Льва Толстого.

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