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  1. В Украине

Названия более 100 улиц Одессы останутся неизменными еще некоторое время

21:55, 21 февраля 2024
Одесский городской совет не принял решение о переименовании улиц под закон о деколонизации.
Названия более 100 улиц Одессы останутся неизменными еще некоторое время
Источник фото: omr.gov.ua
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На сессии Одесского городского совета, которая состоялась 21 февраля, депутаты не приняли решение об утверждении новых названий для более 100 улиц, переулков и других топонимов города, которые подпадают под закон о деколонизации. Информация об этом стала известной во время трансляции сессии.

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос переименования более 100 объектов топонимики города согласно требованиям законодательства о деколонизации. Новые названия были утверждены Историко-топонимической комиссией Одесского горсовета, а также жители города высказали свои предложения путем онлайн-голосования.

Проект решения с окончательным списком новых названий не был опубликован на веб-сайте городского совета. В предыдущем проекте указано было 83 топонима, включая переименование улицы Генерала Бочарова в честь Героя Украины Владислава Бувалкина.

По словам депутатов, выступавших во время сессии, в окончательный список также вошли топонимы, которые были определены во время последнего голосования одесситов. Среди них четыре улицы, которые получили названия в честь погибших военных, которые были награждены званием "Герой Украины", а также новые названия для площади и улицы Льва Толстого.

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