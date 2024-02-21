В Киевской области суд наказал мужчину, который развращал 10-летнюю соседку

Во время судебного разбирательства злоумышленник отрицал свою вину.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в развращении 10-летнего ребенка. Злоумышленник приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина пользовался доверием у ребенка, поскольку общался с ее родственниками. Когда он оставался с девочкой наедине – неоднократно совершал в отношении нее развратные действия.

«Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании собранных доказательств прокуроры полностью ее доказали», - сказано в сообщении.

После вступления приговора в законную силу сведения о нем будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ранее мы писали, что в Киеве суд признал киевлянина виновным в изнасиловании собственной дочери и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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