На Київщині суд покарав чоловіка, який розбещував 10-річну сусідку

Під час судового розгляду зловмисник заперечував свою вину.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у розбещенні 10-річної дитини. Зловмисника засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що чоловік користувався довірою у дитини, оскільки спілкувався з її родичами. Коли він залишався з дівчинкою наодинці – неодноразово вчиняв відносно неї розпусні дії.

«Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних доказів, прокурори повністю її довели», - сказано у повідомленні.

Після набрання вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Раніше ми писали, що у Києві суд визнав киянина винним у зґвалтуванні власної доньки та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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