Назви понад 100 вулиць Одеси залишаться незмінними ще деякий час

Одеська міська рада не прийняла рішення щодо перейменування вулиць під закон про деколонізацію.

Джерело фото: omr.gov.ua

На сесії Одеської міської ради, яка відбулася 21 лютого, депутати не прийняли рішення щодо затвердження нових назв для понад 100 вулиць, провулків та інших топонімів міста, які підпадають під закон про деколонізацію. Інформація про це стала відомою під час трансляції сесії.

На розгляд депутатів було винесено питання перейменування понад 100 об'єктів топоніміки міста згідно з вимогами законодавства про деколонізацію. Нові назви були затверджені Історико-топонімічною комісією Одеської міськради, а також мешканці міста висловили свої пропозиції шляхом онлайн-голосування.

Проєкт рішення з остаточним списком нових назв не був опублікований на веб-сайті міської ради. У попередньому проєкті зазначено було 83 топоніми, включаючи перейменування вулиці Генерала Бочарова на честь Героя України Владислава Бувалкіна.

За словами депутатів, які виступали під час сесії, до остаточного списку також увійшли топоніми, що були визначені під час останнього голосування одеситів. Серед них чотири вулиці, які отримали назви на честь загиблих військових, які були нагороджені званням "Герой України", а також нові назви для площі та вулиці Льва Толстого.

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