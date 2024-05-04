В Ровно плита балкона чуть не обрушилась на аптеку внизу, фото и видео

На 8 этаже многоквартирного дома частично оборвалась железобетонная плита балкона и угрожала падением на аптеку.

В Ровно предотвратили падение железобетонной плиты балкона многоквартирного дома на аптеку.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области, на спецлинию обратились небезразличные граждане. Они рассказали, что на 8 этаже жилого многоквартирного 9-этажного дома частично оборвалась железобетонная плита балкона и грозит падением на расположенную внизу аптеку.

Спасатели-верхолазы с помощью спецоборудования закрепили плиту, срезали ее металлические конструкции и с помощью специального автокрана осторожно опустили вниз.

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