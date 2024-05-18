Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам: алгоритм действий

Налоговики объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками рассказало об особенностях получения справки об отсутствии задолженности по платежам.

Как получить справку об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы?

Для получения справки плательщик подает заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы. По форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, утвержденного приказом Министерства финансов Украины 03.09.2018 № 733.

Заявление подается плательщиком (по его выбору):

в бумажной форме – в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга. Если Заявление подано в государственную налоговую инспекцию, ее передают в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять меры по погашению налогового долга;

в электронной форме – по адресу уполномоченного органа через частную часть электронного кабинета, размещенного на официальном вебпортале ГНС по ссылке, с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах».

Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, и указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), к которому (которой) справка будет подана плательщиком.

Для правильного заполнения заявления следует указать все реквизиты нормативно-правового акта по унифицированному шаблону отображения, необходимые для его идентификации:

вид (Закон Украины или ЗУ (сокращенный вариант), постановление Кабинета Министров Украины или постановление КМУ (сокращенный вариант), приказ министерства, постановление Правления Национального банка Украины или постановление Правления НБУ (сокращенный вариант);

индивидуальное название акта, указываемого в кавычках («….») его порядковый номер (знак «№» и арабские или арабско-римские цифры, знаки «-». «/») и дату приемки, оформленную словесно-цифровым (25 декабря 2022) или цифровым способом (25.12.2022).

Отмечается, что некоторые плательщики указывают как основание получения Справки Порядок или приказ Министерства финансов Украины от 03.09.2018 № 733 «Об утверждении Порядка предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взысканием которых возложен на контролирующие органы», однако Порядком № 733 определено только механизм предоставления справки контролирующим органом плательщику, положения этого порядка не содержат требований относительно необходимости подтверждения плательщиком отсутствия задолженности, а следовательно, не может быть основанием для предоставления справки.

В какой форме предоставляется справка?

Справка формируется согласно приложению 1 к Порядку и может предоставляться плательщику по его выбору либо в бумажной, либо в электронной форме. Форму получения правки плательщик указывает в заявлении.

Справку в бумажной форме плательщик (его законный или уполномоченный представитель) получает непосредственно в органе, в который было подано заявление.

Справку в электронной форме плательщик получает в частной части электронного кабинета с соблюдением требований Закона Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Какие сроки предоставления справки?

Срок предоставления справки составляет пять рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления органом, в который она была подана.

Какой срок действия справки?

Срок действия справки составляет десять календарных дней со дня ее формирования. В справке обязательно указывается срок ее действия.

В случае если плательщик не получил, сложившуюся в бумажной форме, справку до истечения срока ее действия, такая справка хранится в уполномоченном органе.

В каком случае плательщику может быть отказано в предоставлении справки?

При наличии у плательщика по данным информационно-коммуникационных систем контролирующих органов налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса и/или задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику готовится письмо (в произвольной форме) с мотивированной отказом о предоставлении справки. Письмо вручается лично плательщику (его законному или уполномоченному представителю) или направляется плательщику в порядке, установленном статьей 42 главы 1 раздела II Налогового кодекса Украины. Отказ в предоставлении справки готовится уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления органом, в который оно было подано.

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