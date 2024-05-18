В Гоструда сообщили, имеет ли работник право на доплату за совмещение профессий

Размеры доплат за совмещение профессий или должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили, имеет ли работник право на доплату за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего коллеги.

Там сослались на ст. 105 КЗоТ. В ней указано, что работникам, выполняющим на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, оговоренной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии или должности или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.

Размеры доплат за совмещение профессий или должностей или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

Ранее мы писали, каким образом может быть прекращено совмещение.

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