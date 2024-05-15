В Гоструда объяснили, каким образом может быть прекращено совмещение

Совмещение должностей может быть отменено по инициативе работодателя или работника.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, каким образом может быть прекращено совмещение.

Порядок прекращения совмещения аналогичен порядку его установления. Прекращение совмещения по инициативе работодателя. В таком случае следует издать приказ об изменении существенных условий труда из-за изменения в организации производства и труда (ч. 3 ст. 32 КЗоТ Украины).

Работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца до внедрения таких изменений.

При этом работник также может не согласиться и трудовой договор с ним можно на этом основании прекратить с выплатой выходного пособия.

По инициативе работника. Работник должен написать заявление на имя работодателя, а работодатель выдать приказ о прекращении совмещения.

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