У Держпраці пояснили, яким чином може бути припинено суміщення

Суміщення посад може бути скасовано за ініціативи роботодавця або працівника.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, , яким чином може бути припинено суміщення.

Порядок припинення суміщення аналогічний порядку його встановлення. Припинення суміщення за ініціативою роботодавця. В такому випадку слід видати наказ про зміну істотних умов праці через зміну в організації виробництва та праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП України).

Працівник має бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 місяці до впровадження таких змін.

При цьому працівник також може не погодитися й трудовий договір з ним можна на цій підставі припинити з виплатою вихідної допомоги.

За ініціативою працівника. Працівник має написати заяву на ім’я роботодавця, а роботодавець видати наказ про припинення суміщення.

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