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На держслужбі і в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає фахівців – НАДС

07:30, 16 травня 2024
У Агентстві вважають, що необхідна конкурентна заробітна плата, а також потрібно залучити на держслужбу молодь.
На держслужбі і в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає фахівців – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що наразі державна служба, а також органи місцевого самоврядування перебувають у вкрай складному кадровому становищі.

«Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування», - розповіла 15 травня голова НАДС Наталія Алюшина.

На думку НАДС, ситуацію може виправити реформа системи оплати праці державних службовців, що дозволить залучати та втримувати на держслужбі кваліфікованих фахівців за рахунок конкурентної заробітної плати.

Крім того, необхідно залучати на публічну службу більше молоді, що у перспективі дозволить суттєво оновити публічну службу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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