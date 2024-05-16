На госслужбе и в органах местного самоуправления катастрофически не хватает специалистов – НАДС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) сообщили, что в настоящее время государственная служба, а также органы местного самоуправления находятся в крайне сложной кадровой ситуации.
«Нам катастрофически не хватает специалистов. Сейчас эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления», - рассказала 15 мая глава НАДС Наталья Алюшина.
По мнению НАДС, ситуацию может исправить реформа системы оплаты труда государственных служащих, что позволит привлекать и удерживать на госслужбе квалифицированных специалистов за счет конкурентной заработной платы.
Кроме того, необходимо привлекать на публичную службу больше молодежи, что в перспективе позволит существенно обновить публичную службу.
Автор: Вячеслав Хрипун
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