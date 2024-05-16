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На госслужбе и в органах местного самоуправления катастрофически не хватает специалистов – НАДС

07:30, 16 мая 2024
В Агентстве считают, что необходима конкурентная заработная плата, а также нужно привлечь на госслужбу молодежь.
На госслужбе и в органах местного самоуправления катастрофически не хватает специалистов – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) сообщили, что в настоящее время государственная служба, а также органы местного самоуправления находятся в крайне сложной кадровой ситуации.

«Нам катастрофически не хватает специалистов. Сейчас эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления», - рассказала 15 мая глава НАДС Наталья Алюшина.

По мнению НАДС, ситуацию может исправить реформа системы оплаты труда государственных служащих, что позволит привлекать и удерживать на госслужбе квалифицированных специалистов за счет конкурентной заработной платы.

Кроме того, необходимо привлекать на публичную службу больше молодежи, что в перспективе позволит существенно обновить публичную службу.

Автор: Вячеслав Хрипун

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