Работино находится под контролем ВСУ, — Силы обороны юга

В Силах обороны юга опровергли заявления рф о захвате села Работино.

Село Работино в Запорожской области находится под контролем украинских сил обороны, вблизи него продолжаются постоянные бои. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук изданию "Суспильне".

Он опроверг информацию оккупантов о якобы захвате населенного пункта, добавив, что рф периодически создает пропагандистские видео, на которых захватчики якобы "взяли" Работино и устанавливают российский триколор.

"Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией рф не соответствует действительности", - сказал Плетенчук.

В августе 2023 года украинским войскам удалось освободить село Работино. С тех пор оккупанты пытаются снова его захватить.

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