Роботине перебуває під контролем ЗСУ, — Сили оборони півдня

У Силах оборони півдня спростували заяви рф про захоплення села Роботине.

Село Роботине у Запорізькій області перебуває під контролем українських Сил оборони, поблизу нього тривають постійні бої. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільне".

Він спростував інформацію окупантів про нібито захоплення населеного пункту, додавши, що рф періодично створює пропагандистські відео, на яких загарбники нібито "взяли" Роботине й встановлюють російський триколор.

"Інформація щодо нібито захоплення населеного пункту Роботине армією рф не відповідає дійсності", - сказав Плетенчук.

У серпні 2023 року українським військам вдалося звільнити село Роботине. Відтоді окупанти намагаються знову його захопити.

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