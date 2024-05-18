У Держпраці повідомили, чи має працівник право на доплату за суміщення професій

Розміри доплат за суміщення професій чи посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи має працівник право на доплату за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги.

Там послалися на ст. 105 КЗпП. У ній зазначено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією чи посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.

Розміри доплат за суміщення професій чи посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Раніше ми писали, яким чином може бути припинено суміщення.

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