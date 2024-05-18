Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці повідомили, чи має працівник право на доплату за суміщення професій

09:47, 18 травня 2024
Розміри доплат за суміщення професій чи посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.
У Держпраці повідомили, чи має працівник право на доплату за суміщення професій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи має працівник право на доплату за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги.

Там послалися на ст. 105 КЗпП. У ній зазначено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією чи посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата.

Розміри доплат за суміщення професій чи посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Раніше ми писали, яким чином може бути припинено суміщення. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі зміни email військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобовʼязані внести зміни в облікові дані – Уряд схвалив постанову

Чоловіки за кордоном можуть уточнити дані через електронний кабінет – Кабмін затвердив порядок.

Військово-обліковий документ в електронній формі буде містити QR-код – постанова Кабміну

Військово-обліковий документ буде навіть в осіб, які визнані непридатними чи досягли граничного віку перебування у запасі.

Чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року – закон про мобілізацію

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а здобувають другу вищу освіту – ні.

Чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ – МЗС

Можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Адміністративний чи «кримінальний» штраф або позбавлення волі – які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію

Крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області