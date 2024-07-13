На Киевщине обустраивают укрытия в 90 школах и садах – ОВА

Укрытие строят в 22 школах и в детском саду, а в 67 укрытиях идет ремонт.

Скриншот из видео

На Киевщине обустраивают укрытие более чем в 90 учебных заведениях. Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, укрытие строят в 22 школах и в детском саду. В 67 укрытиях идет ремонт.

Еще в 4 образовательных заведениях планируют установить модульные укрытия. Это позволит увеличить количество мест в укрытиях более чем на 16 тысяч.

Всего в школах и садах Киевщины сейчас 1285 укрытий.

«Последние ракетные атаки на Украину в очередной раз показали, что нельзя пренебрегать сигналом воздушной тревоги и необходимо идти в укрытие. Наша задача, чтобы все дети области могли посещать сады и школы и имели где спрятаться во время опасности», - подчеркнул глава ОВА.

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