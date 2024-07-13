В Одесской области из-за возгорания сухой травы сгорели два дома

Расположенные рядом дома удалось спасти.

В Измаильском районе Одесской области в селе Нагорном произошел масштабный пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Выгорела сухая трава на общей площади 2,5 га, а также два заброшенных дома и четыре дворовых здания. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти от огня рядом расположенные жилые дома.

Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Измаиле Одесской области произошел пожар в частном доме, там загорелись солнечные батареи.

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