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На Одещині через загоряння сухої трави згоріли два будинки

20:37, 13 липня 2024
Розташовані поряд будинки вдалося врятувати.
На Одещині через загоряння сухої трави згоріли два будинки
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В Ізмаїльському районі Одеської області у селі Нагірному сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

Вигоріла суха трава на загальній площі 2,5 га, а також дві занедбані будинки та чотири дворові будівлі. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося врятувати від вогню поряд розташовані житлові будинки.

Причина пожежі встановлюється, загиблих та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області сталася пожежа у приватному будинку, там загорілися сонячні батареї.

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