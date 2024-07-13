На Київщині облаштовують укриття в 90 школах та садках – ОВА

Укриття будують у 22 школах та дитячому садку, а у 67 укриттях йде ремонт.

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На Київщині облаштовують укриття у понад 90 закладах освіти. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, укриття будують у 22 школах та дитячому садку. У 67 укриттях йде ремонт.

Ще в 4 освітніх закладах планують встановити модульні укриття. Це дозволить збільшити кількість місць в укриттях на понад 16 тисяч.

Загалом у школах та садках Київщини наразі 1 285 укриттів.

«Останні ракетні атаки на Україну вкотре показали, що не можна нехтувати сигналом повітряна тривога та необхідно йти в укриття. Наше завдання, щоб всі діти області могли відвідувати садки та школи і мали де сховатися під час небезпеки», - наголосив очільник ОВА.

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