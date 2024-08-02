Вильнюс выставил на аукцион культовые троллейбусы прошлого века

Вильнюс выставляет на аукцион легендарные троллейбусы Škoda 14Tr, стартовая цена от 1 459 евро.

Источник фото: LRT

Вильнюсский общественный транспорт объявил о продаже на аукционе 16 троллейбусов модели Škoda 14Tr, некоторые из которых работали на улицах города более 30 лет. По сообщению LRT, с августа на улицы Вильнюса выедут 20 новых троллейбусов, а все старые транспортные средства планируется заменить до 2026 года.

Троллейбусы Škoda 14Tr, построенные в период с 1984 по 2004 год, имеют стартовую цену от 1 459 евро. Они проехали более 1,2 миллиона километров, обслуживая пассажиров в течение многих лет.

Аурелиюс Болдиновас, технический директор VVT, подчеркнул, что покупатели обязаны ответственно использовать приобретенные транспортные средства. Он отметил: «Есть случаи, когда приобретенные транспортные средства бросают на произвол судьбы - они или их части оказываются в лесах, загрязняя окружающую среду и создавая дополнительные хлопоты для государства, которое должно обеспечить их надлежащую утилизацию».

Победители тендера должны будут самостоятельно транспортировать троллейбусы до нужного места, а невыкупленные транспортные средства будут отправлены на металлолом. В VVT убеждены, что старые троллейбусы можно использовать для различных целей, таких как кафе, продуктовые киоски, художественные инсталляции и другие.

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