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Вільнюс виставив на аукціон культові тролейбуси минулого століття

16:10, 2 серпня 2024
Вільнюс виставляє на аукціон легендарні тролейбуси Škoda 14Tr, стартова ціна від 1 459 євро.
Вільнюс виставив на аукціон культові тролейбуси минулого століття
Джерело фото: LRT
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Вільнюський громадський транспорт оголосив про продаж на аукціоні 16 тролейбусів моделі Škoda 14Tr, деякі з яких працювали на вулицях міста понад 30 років. За повідомленням LRT, з серпня на вулиці Вільнюса виїдуть 20 нових тролейбусів, а всі старі транспортні засоби планується замінити до 2026 року.

Тролейбуси Škoda 14Tr, побудовані в період з 1984 по 2004 рік, мають стартову ціну від 1 459 євро. Вони проїхали понад 1,2 мільйона кілометрів, обслуговуючи пасажирів протягом багатьох років.

Ауреліюс Болдіновас, технічний директор VVT, підкреслив, що покупці зобов'язані відповідально використовувати придбані транспортні засоби. Він зазначив: «Є випадки, коли придбані транспортні засоби кидають напризволяще – вони або їхні частини опиняються в лісах, забруднюючи навколишнє середовище і створюючи додатковий клопіт для держави, яка повинна забезпечити їхню належну утилізацію».

Переможці тендеру повинні будуть самостійно транспортувати тролейбуси до потрібного місця, а невикуплені транспортні засоби будуть відправлені на металобрухт. У VVT переконані, що старі тролейбуси можна використовувати для різноманітних цілей, таких як кафе, продуктові кіоски, мистецькі інсталяції та інші.

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