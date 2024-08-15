Дело Романа Червинского: судья заявила о давлении со стороны СБУ и НАПК

Судья заявила о попытках незаконного влияния и вмешательства в ее деятельность.

На фото: бывший сотрудник ГУР МО Роман Червинский

Судья Кропивницкого апелляционного суда Ирина Алексеенко сообщила в Высший совет правосудия о попытках незаконного влияния и вмешательства в ее деятельность как судьи со стороны сотрудников СБУ и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Как рассказала судья, она была председательствующей при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на решение суда первой инстанции о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского.

По данным СБУ и прокуратуры Роман Червинский в 2022 году пытался самовольно завербовать пилота российского боевого самолета, чтобы он перелетел на территорию Украины, однако операция провалилась, и противник смог нанести ракетный удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, что привело к потере военного имущества, гибели и ранению украинских военнослужащих.

15 июля 2024 года коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда (Ирина Алексеенко – председательствующая, судьи Демьян Иванов, Виктор Онуфриев) отменила постановление Кировоградского райсуда Кировоградской области от 6 июня об избрании Роману Червинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно новому решению суда Роману Червинскому была определена возможность внесения залога в размере 9 млн. 84 тыс. гривен. Уже 16 июля соответствующий залог был внесен (как выяснилось, это сделал Президент в 2014-2019 годах Петр Порошенко) и Роман Червинский оказался на свободе.

Как отметила в связи с этим судья Ирина Алексеенко, рассмотрение апелляционной жалобы защиты было достаточно продолжительным, поскольку суд должен был еще рассмотреть ряд ходатайств.

Во время одного из судебных заседаний сторона защиты подала суду ходатайство, в частности, от народных депутатов о взятии Романа Червинского на поруки, которое и было присоединено к материалам дела. После этого в рассмотрении апелляционной жалобы был объявлен перерыв.

Как сообщила Ирина Алексеенко, после объявления перерыва в Кропивницкий апелляционный суд вдруг позвонил по телефону сотрудник Управления СБУ в Кировоградской области. Работнику аппарата суда представитель Службы безопасности сообщил, что хочет получить копию ходатайства о взятии на поруки с обязательным перечнем народных депутатов, указанных в соответствующем ходатайстве.

Впрочем, работник аппарата суда отказала сотруднику СБУ в предоставлении копии ходатайства, отметив, что указанное ходатайство еще находится на рассмотрении суда и окончательное решение судом по нему не принято.

Ирина Алексеенко также указала, что информация с ходатайством о взятии на поруки была уже разглашена, поскольку осуществлялась прямая трансляция судебного заседания.

После того, как 15 июля коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда изменила Роману Червинскому меру пресечения, членами коллегии заинтересовалось НАПК – Агентство вдруг решило произвести мониторинг образа жизни Ирины Алексеенко.

При этом интерес у НАПК вызвали лишь двое судей коллегии, а еще один судья апелляционного суда, который сообщил о наличии у него особого мнения, внимания со стороны НАПК избежал.

На фото: коллегия судей по делу Романа Червинского, 15 июля 2024 года

По мнению Ирины Алексеенко, сотрудники СБУ, таким образом, пытаются отомстить судьям, голосами которых было принято решение относительно Романа Червинского.

Судья обратила внимание ВСП на то, что работники Управления СБУ в Кировоградской области ранее были лично замечены Ириной Алексеенко за наблюдением как за ней самой судьей, так и за ее семьей.

«Я самостоятельно неоднократно видела, как одни и те же лица, на одном и том же транспортном средстве, следят за моим передвижением по городу, вмешиваясь в мою семейную личную жизнь с детьми. Также они находятся периодически возле моего дома, наблюдая за мной и детьми. Эти действия происходят в период действия военного положения, когда я осталась одна с двумя детьми, один из которых является малолетним», - сообщила Ирина Алексеенко в Совет правосудия.

Кроме того, судья добавила, что сразу после принятия судом решения относительно Романа Червинского, сотрудниками СБУ осуществлялись звонки на личные мобильные телефоны как помощника Ирины Алексеенко, так и помощника другого судьи Кропивницкого апелляционного суда.

А еще раньше вообще произошло нападение на частный дом Ирины Алексеенко и совершен поджог дома неизвестными. Впрочем, по непонятным причинам поджог частного дома судьи не был расследован, а уголовное производство было закрыто по неизвестным ей причинам.

«Я считаю, что мониторинг образа жизни судьи и полная проверка деклараций, которые на сегодняшний день проводит НАПК – это продолжение мести со стороны работников СБУ в отношении принятого в коллегии судей решения, где я была председательствующей в деле», - добавила Ирина Алексеенко.

Теперь дать оценку ситуации, в которой оказалась судья Ирина Алексеенко, должен Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.